На Київщині в екопарку "Медвино" бізони та один зубр напали на відвідувачів. В цей час гід зник, а тварини потрощили автівку.

Джерело: сюжет "Факти ICTV"

Людям, які прийшли в парк з дітьми, довелося тікати від розгніваних бізонів. На щастя, ніхто не постраждав, але дітлахи були дуже налякані.

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Подробиці інциденту

У парк приїхало 7 дорослих та 7 дітей на 4 машинах. "Разом зі співробітником господарства ми заїхали на територію угідь, перед поїздкою на екскурсію він пообіцяв супроводжувати нас всюди, і в разі можливої ​​ситуації страхувати і захищати нас", – зазначив відвідувач Юрій Цвіркун.

Він зі своїми чотирма дітьми заїхав на середину угідь ближче до бізонів, всі вийшли, щоб сфотографувати тварин. Юрій розповів, що співробітник господарства дав їм моркву і запропонував піти на сусіднє поле погодувати оленів і коней Пржевальського.

"Ми, двоє дорослих і четверо дітей, пішли на годування коней, під час якого одна з тварин почала брикатися і двічі ледь не вдарила мою 8-річну доньку. Ми відразу залишили їх і пішли до свого авто на сусідньому полі", – згадує Цвіркун.

Діти та дорослі не постраждали / Фото "Факти ICTV"

Чоловік додав, що вони були відсутні близько 10 хвилин, а коли повернулися, то біля їх машини нікого не було, і тут їх авто оточило стадо бізонів і зубр.

"Коли ми підійшли ближче, щоб сісти в машину, бізони напали на нас і почали переслідувати. Діти сильно злякалися, пережили неймовірний шок, почали плакати і просити про допомогу. Ми з дружиною взяли дітей і побігли через все поле ближче до виходу, але ворота зсередини були замкнені на замок. Ми не змогли покинути територію господарства", – зазначив потерпілий.

В цей час зубр почав трощити авто / Фото "Факти ICTV"

Гід втік до інших відвідувачів

Поки на полі розгорнулась така драма, гід пішов до іншої групи й запропонував їм поїхати годувати верблюдів.

Пізніше постраждалі викликали поліцію і написали заяву на екопарк. "Виявилося, що цей співробітник працює в господарстві всього місяць, робочі там не оформлені належним чином, відповідно до законодавства України, тварини не зареєстровані і не мають паспортів і інших документів, гроші за екскурсію беруть готівкою і не видають чеків" – звертає увагу чоловік.

Реакція представників екопарку

Екопарк зобов'язався все залагодити і компенсувати матеріальні та моральні збитки. При цьому в адміністрації парку запевнили, що тварини не нападали б самі, і швидше за все їх спровокували.

"Ніхто ні на кого не нападав. Просто люди не почули наших рекомендацій. Коли ми пускаємо відвідувачів у вольєр, ми даємо рекомендації. Не можна близько під'їжджати до тварин, у нас сафарі-парк. Це недотримання правил безпеки самими туристами. У нас давно вже існує еко-парк, і раніше таких ситуацій не було. Тварини самі не нападають ніколи, їх спровокували", – повідомила гід еко-парку Анастасія.