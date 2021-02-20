У День пам'яті Героїв Небесної Сотні біля будівлі Київської міської держадміністрації 20 лютого транслюватимуть фотографії та відеозаписи подій Революції Гідності. За задумом авторів ідеї, матеріали допоможуть пригадати основні переломні моменти.

Показ історичних кадрів організував Департамент суспільних комунікацій КМДА. Трансляція кадрів з Революції Гідності триватиме протягом всього 20 лютого.

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Відомо, що левова частина кадрів датується 18 – 20 лютого 2014 року. Окрім репортажів з місця подій, показуватимуть також розповіді очевидців.

У Департаменті суспільних комунікацій пояснила, що мета такого заходу – щоби усі, хто нині проходитиме повз Київраду, мали змогу зупинитись на кілька хвилин і разом пригадати важливі для нашої країни події.

Цікаво! Локація заходу також невипадкова, адже саме будівля КМДА була знаковим місцем національного спротиву та надійним прихистком мітингувальників.



Біля Київради транслюватимуть хроніку з Революції Гідності / Фото "Вечірній Київ"

Що варто пам'ятати про 20 лютого 2014 року

7 років тому на Майдані Незалежності у Києві відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Саме 20 лютого українці відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Саме 20 лютого українці відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Упродовж кількох годин 20 лютого внаслідок обстрілів загинули понад 60 людей . Під удар попали також ті, що намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні.

. Під удар попали також ті, що намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні. Події того дня стали останнім переломним моментом Революції Гідності. Правоохоронці Львівщини та СБУ Закарпатської області заявили, що переходять на сторону протестувальників.

Що відбувалося на Майдані 20 лютого 2014 року: дивіться відео