У День пам'яті Небесної Сотні біля КМДА транслюватимуть хроніку подій Революції Гідності
У День пам'яті Героїв Небесної Сотні біля будівлі Київської міської держадміністрації 20 лютого транслюватимуть фотографії та відеозаписи подій Революції Гідності. За задумом авторів ідеї, матеріали допоможуть пригадати основні переломні моменти.
Джерело:"Вечірній Київ"
Показ історичних кадрів організував Департамент суспільних комунікацій КМДА. Трансляція кадрів з Революції Гідності триватиме протягом всього 20 лютого.
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Відомо, що левова частина кадрів датується 18 – 20 лютого 2014 року. Окрім репортажів з місця подій, показуватимуть також розповіді очевидців.
У Департаменті суспільних комунікацій пояснила, що мета такого заходу – щоби усі, хто нині проходитиме повз Київраду, мали змогу зупинитись на кілька хвилин і разом пригадати важливі для нашої країни події.
Біля Київради транслюватимуть хроніку з Революції Гідності / Фото "Вечірній Київ"
Що варто пам'ятати про 20 лютого 2014 року
- 7 років тому на Майдані Незалежності у Києві відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та учасниками Революції Гідності. Саме 20 лютого українці відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
- Упродовж кількох годин 20 лютого внаслідок обстрілів загинули понад 60 людей. Під удар попали також ті, що намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарні.
- Події того дня стали останнім переломним моментом Революції Гідності. Правоохоронці Львівщини та СБУ Закарпатської області заявили, що переходять на сторону протестувальників.
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