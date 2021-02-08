Ввечері 7 лютого між відвідувачами магазину "Пивна лавка" на вулиці Щербаківського у Києві стався конфлікт. Призвів він до ножового поранення та численних тілесних ушкоджень серед його учасників.

Через що саме стався конфлікт, який призвів до тяжких наслідків, наразі невідомо. Втім, бійка, в якій брали участь представники різних компаній, була по-справжньому жорстокою. Дивіться також На Черкащині чоловіки влаштували криваву масову бійку: фото Внаслідок інциденту один з чоловіків отримав ножове поранення. Що відомо про масову бійку біля "Пивної лавки" у Києві Конфлікт, який закінчився різаниною, стався близько 23:05.

Чоловіки, які щось не поділили між собою, почали битися кулаками та ногами.

За мить у бійці вже брали участь щонайменше 6 осіб. Коли активна частина зіткнення між кількома компаніями скінчилася, один з чоловіків почав осідати на землю. Очевидці події викликали постраждалому швидку. У вкрай важкому стані чоловіка госпіталізували. На місці інциденту працювали поліцейські. За фактом різанини відкрили кримінальну справу. Слідчі дії продовжуються. Дивіться відео бійки з різаниною у Києві (18+):