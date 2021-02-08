Біля пивного магазину в Києві сталася наджорстока масова бійка: відео 18+

8 лютого 2021 , 19:01
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Джерело:

Київ оперативний

Ввечері 7 лютого між відвідувачами магазину "Пивна лавка" на вулиці Щербаківського у Києві стався конфлікт. Призвів він до ножового поранення та численних тілесних ушкоджень серед його учасників.

Через що саме стався конфлікт, який призвів до тяжких наслідків, наразі невідомо. Втім, бійка, в якій брали участь представники різних компаній, була по-справжньому жорстокою.

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Внаслідок інциденту один з чоловіків отримав ножове поранення.

Що відомо про масову бійку біля "Пивної лавки" у Києві

  • Конфлікт, який закінчився різаниною, стався близько 23:05.
  • Чоловіки, які щось не поділили між собою, почали битися кулаками та ногами.
  • За мить у бійці вже брали участь щонайменше 6 осіб.

Коли активна частина зіткнення між кількома компаніями скінчилася, один з чоловіків почав осідати на землю. Очевидці події викликали постраждалому швидку.

У вкрай важкому стані чоловіка госпіталізували.

На місці інциденту працювали поліцейські. За фактом різанини відкрили кримінальну справу. Слідчі дії продовжуються.

Дивіться відео бійки з різаниною у Києві (18+):