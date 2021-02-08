Біля пивного магазину в Києві сталася наджорстока масова бійка: відео 18+

Джерело:Київ оперативний
Ввечері 7 лютого між відвідувачами магазину "Пивна лавка" на вулиці Щербаківського у Києві стався конфлікт. Призвів він до ножового поранення та численних тілесних ушкоджень серед його учасників.
Через що саме стався конфлікт, який призвів до тяжких наслідків, наразі невідомо. Втім, бійка, в якій брали участь представники різних компаній, була по-справжньому жорстокою.
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Коли активна частина зіткнення між кількома компаніями скінчилася, один з чоловіків почав осідати на землю. Очевидці події викликали постраждалому швидку.
У вкрай важкому стані чоловіка госпіталізували.
На місці інциденту працювали поліцейські. За фактом різанини відкрили кримінальну справу. Слідчі дії продовжуються.
Дивіться відео бійки з різаниною у Києві (18+):