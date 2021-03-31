Працівники комунального підприємства Київавтодор почали облаштовувати перехід на Рильському провулку біля Софійської площі. Оновлений пішохідний перехід виконають з червоно-білої бетонної плитки.

Закінчити роботи з оновлення переходу планують 3 квітня. До цього перехід виглядав досить невиразно – зебру малювали безпосередньо на бруківці. Через це за вкрай короткий термін розмітку на дорозі вже не було видно.

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Із новим підходом комунальників, зебру замінить сама бруківка.

Запатентована технологія



Комунальники розібрали частину старої брущатки на переході біля Софійської площі / Фото Київавтодору

У Київавтодорі підкреслили, що на технологію, коли перехід облаштовується фігурними елементами мощення, компанія нещодавно отримала патент.

ФЕМ, за допомогою яких фактично біля перехрестя облаштують перехід, виготовляють з бетону підвищеної міцності. Завтовшки плитка 12 сантиметрів.

Крім того, у компанії зазначили, що покриття плітки забезпечує адекватне зчеплення, що відіб'ється на безпеці пішоходів.