Без розмітки фарбою: біля Софійської площі облаштують сучасний пішохідний перехід – фото

Джерело:пресслужба Київавтодору
Працівники комунального підприємства Київавтодор почали облаштовувати перехід на Рильському провулку біля Софійської площі. Оновлений пішохідний перехід виконають з червоно-білої бетонної плитки.
Закінчити роботи з оновлення переходу планують 3 квітня. До цього перехід виглядав досить невиразно – зебру малювали безпосередньо на бруківці. Через це за вкрай короткий термін розмітку на дорозі вже не було видно.
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Комунальники розібрали частину старої брущатки на переході біля Софійської площі / Фото Київавтодору