Суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили. Йому інкримінували розбійницькі напади на жінок.

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За що судили чоловіка

26-річний зловмисник напав на 2 жінок. Одну вдарив камінням по голові, іншій погрожував ножем. Оскільки вони не могли нічого вдіяти, він відібрав прикраси, гроші та інші цінні речі.

Голосіївський райсуд Києва визнав обвинуваченого винним в інкримінованих злочинах. Тож він проведе за ґратами 7 років з конфіскацією майна.

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