Суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили. Йому інкримінували розбійницькі напади на жінок.
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За що судили чоловіка
26-річний зловмисник напав на 2 жінок. Одну вдарив камінням по голові, іншій погрожував ножем. Оскільки вони не могли нічого вдіяти, він відібрав прикраси, гроші та інші цінні речі.
Голосіївський райсуд Києва визнав обвинуваченого винним в інкримінованих злочинах. Тож він проведе за ґратами 7 років з конфіскацією майна.
Інші випадки на Київщині
- Нещодавно у Білій Церкві врятували школярку, яку 2 невідомих чоловіків напоїли невідомою речовиною, після чого відвезли у невідоме місце.
- На початку травня 2 чоловіків відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень. Вони витягли потерпілого з авто та побили. Після цього забрали сумку з грошима та втекли.
- Наприкінці травня правоохоронці затримали у столиці банду іноземців та осіб без громадянства, які вимагали гроші за вигадані борги.