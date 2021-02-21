Майстри спорту із самбо: встановили особи підлітків, які побилися з СБУшникам у метро
Підлітки, які жорстоко побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва, виявилися майстрами спорту. За інформацією активістів центру "Миротворець", нападники професійно займаються бойовим самбо.
Джерело:Центр "Миротворець"
Відомо, що напад стався 11 лютого о 20:30, у ньому брали участь 7 осіб, які займаються бойовими видами спорту, один із них – тренер.
Важливо Зробив зауваження – опинився в реанімації: у Києві побилися спортсмени та працівники СБУ
Що відомо про нападників
Усі вони – майстри спорту з бойового самбо. 5 спортсменів не місцеві, вони приїхали з Київської області:
- 3 з них проживають у Василькові;
- 2 – у Коцюбинському;
- 1 – у Броварах.
Їхні імена, прізвища та навіть фото вже розмістили на сайті "Миротворець".
Спортсмени, що побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва / Фото "Миротворця"
Що відомо про бійку у столичному метро
- Ввечері 11 лютого на станції метро "Університет" сталася жорстока бійка між групою спортсменів та співробітниками СБУ.
- Спортсмени поверталися додому з тренування і вирішили скористатися метро. Щоправда, замість оплати проїзду, вони просто перестрибували через турнікет.
- Співробітники СБУ зробили їм зауваження, але у відповідь на це почалася бійка. Як наслідок – один із силовиків зараз перебуває у важкому стані в лікарні.
- У ЗМІ пишуть, що він потрапив у реанімації зі зламаними черепом, носом та щелепою, гематоми та рваними ранами на обличчі.
Зауважимо, що батьки спортсменів мають іншу версію розвитку подій. Так, батько одного з хлопців розповів виданню "Активні громадяни", що співробітники СБУ були напідпитку і самі почали зачіпатися до хлопців.
Бійка у метро Києва: дивіться відео
Поділитися новиною