Майстри спорту із самбо: встановили особи підлітків, які побилися з СБУшникам у метро

Джерело:Центр "Миротворець"
Підлітки, які жорстоко побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва, виявилися майстрами спорту. За інформацією активістів центру "Миротворець", нападники професійно займаються бойовим самбо.
Відомо, що напад стався 11 лютого о 20:30, у ньому брали участь 7 осіб, які займаються бойовими видами спорту, один із них – тренер.
Важливо Зробив зауваження – опинився в реанімації: у Києві побилися спортсмени та працівники СБУ
Усі вони – майстри спорту з бойового самбо. 5 спортсменів не місцеві, вони приїхали з Київської області:
Їхні імена, прізвища та навіть фото вже розмістили на сайті "Миротворець".
Спортсмени, що побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва / Фото "Миротворця"
Зауважимо, що батьки спортсменів мають іншу версію розвитку подій. Так, батько одного з хлопців розповів виданню "Активні громадяни", що співробітники СБУ були напідпитку і самі почали зачіпатися до хлопців.Зверніть увагу! 18 лютого суд обрав спортсменам запобіжний захід – 2 неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов'язання.
Бійка у метро Києва: дивіться відео