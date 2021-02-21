Майстри спорту із самбо: встановили особи підлітків, які побилися з СБУшникам у метро

Підлітки, які жорстоко побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва, виявилися майстрами спорту. За інформацією активістів центру "Миротворець", нападники професійно займаються бойовим самбо.

Відомо, що напад стався 11 лютого о 20:30, у ньому брали участь 7 осіб, які займаються бойовими видами спорту, один із них – тренер.

Важливо Зробив зауваження – опинився в реанімації: у Києві побилися спортсмени та працівники СБУ

Що відомо про нападників

Усі вони – майстри спорту з бойового самбо. 5 спортсменів не місцеві, вони приїхали з Київської області:

3 з них проживають у Василькові;

2 – у Коцюбинському;

1 – у Броварах.

Їхні імена, прізвища та навіть фото вже розмістили на сайті "Миротворець".



Спортсмени, що побилися зі співробітниками СБУ у метро Києва / Фото "Миротворця"

Що відомо про бійку у столичному метро

Ввечері 11 лютого на станції метро "Університет" сталася жорстока бійка між групою спортсменів та співробітниками СБУ.

сталася жорстока бійка між групою спортсменів та співробітниками СБУ. Спортсмени поверталися додому з тренування і вирішили скористатися метро. Щоправда, замість оплати проїзду, вони просто перестрибували через турнікет.

Співробітники СБУ зробили їм зауваження , але у відповідь на це почалася бійка. Як наслідок – один із силовиків зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

, але у відповідь на це почалася бійка. Як наслідок – один із силовиків зараз в лікарні. У ЗМІ пишуть, що він потрапив у реанімації зі зламаними черепом, носом та щелепою, гематоми та рваними ранами на обличчі.

Зауважимо, що батьки спортсменів мають іншу версію розвитку подій. Так, батько одного з хлопців розповів виданню "Активні громадяни", що співробітники СБУ були напідпитку і самі почали зачіпатися до хлопців.

18 лютого суд обрав спортсменам запобіжний захід – 2 неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов'язання.

Бійка у метро Києва: дивіться відео