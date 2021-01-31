У бізнесмена забрали 850 тисяч в центрі Києві: той нелегально обмінював валюту – ЗМІ
На Мазепи в Києві в бізнесмена під час нелегального обміну валют відібрали 850 тисяч гривень / Realist.online
У Києві в Печерському районі пограбували одного з підприємців. Інцидент трапився, коли чоловік здійснював нелегальний обмін валюти.
Джерело: "Обозреватель"
У чоловіка відібрали гроші на вулиці Івана Мазепи біля готелю "Салют". Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.
Ще один гучний інцидент у столиці У центрі Києва невідомі відібрали у чоловіка 200 тисяч доларів
Місце пограбування бізнесмена біля готелю "Салют" на Мазепи в Києві / Cкриншот "Обозревателя"
Деталі інциденту
- 37-річний чоловік вирішив вигідно обміняти свої 30 тисяч доларів (це приблизно 850 тисяч гривень.)
- Покупця він знайшов на сайті "Міняйло". Зателефонував йому за номером у оголошенні та призначив зустріч біля готелю.
- У призначений час туди під'їхало таксі Uklon. А саме автомобіль Тoyota Corolla. У машині поряд із водієм перебував покупець. Бізнесмен сів позаду.
- Коли покупець простягнув долари покупцеві, той закинув їх до свого рюкзака, вискочив із машини та зник.
- Підозрюваний був в одязі темного кольору, медичній масці й медичних рукавичках.
Обмін валют на ресурсі "Міняйло" / Cкриншот "Обозревателя"
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