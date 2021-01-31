У бізнесмена забрали 850 тисяч в центрі Києві: той нелегально обмінював валюту – ЗМІ

У Києві в Печерському районі пограбували одного з підприємців. Інцидент трапився, коли чоловік здійснював нелегальний обмін валюти.

Джерело: "Обозреватель"

У чоловіка відібрали гроші на вулиці Івана Мазепи біля готелю "Салют". Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.

Ще один гучний інцидент у столиці У центрі Києва невідомі відібрали у чоловіка 200 тисяч доларів



Місце пограбування бізнесмена біля готелю "Салют" на Мазепи в Києві / Cкриншот "Обозревателя"

Деталі інциденту

37-річний чоловік вирішив вигідно обміняти свої 30 тисяч доларів (це приблизно 850 тисяч гривень.)

Покупця він знайшов на сайті "Міняйло". Зателефонував йому за номером у оголошенні та призначив зустріч біля готелю.

У призначений час туди під'їхало таксі Uklon. А саме автомобіль Тoyota Corolla. У машині поряд із водієм перебував покупець. Бізнесмен сів позаду.

Коли покупець простягнув долари покупцеві, той закинув їх до свого рюкзака, вискочив із машини та зник.

Підозрюваний був в одязі темного кольору, медичній масці й медичних рукавичках.



Обмін валют на ресурсі "Міняйло" / Cкриншот "Обозревателя"

Наразі правоохоронці подію не коментують. Ми намагаємося зв'язатися з представниками поліції Києва. Як тільки щось дізнаємося – обов'язково ця інформація з'явиться на сайті 24 каналу.