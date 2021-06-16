Втім, схоже на те, що люди почали від неї відписуватись. 15 червня за сторінкою в інстаграмі стежили 390 людей, а наступного дня вже 355.

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За що потрапила у базу "Миротворця"

На сайті Миротворця зазначається, що Діана, якій виповнилось 18, проявила неповагу до державних символів України та узяла участь в акті гуманітарної агресії проти України.

Раніше на сайті 24 каналу писали, що Діана стала черговою блогеркою, яка вирішила проявити ненависть до української мови. На одній зі світлин, які вона показала у інстаграмі дівчина написала, що "нах*й би заборонила українську мову".

Скандальна сторіс 18-річної дівчини / Скриншот

Крім цього, Діана публікувала у сторіс запис розмови у телеграмі, де вона пояснює комусь, що її прізвище Калеганова – російське. "Я русская, зі мною Бог", – каже вона.

Вибачилась

Згодом Калеганова заявила у відео, що хоче вибачитися перед людьми, які "топлять за українську мову без всякого фанатизму, націоналізму й такого іншого". Водночас дівчина поскаржилася на те, що їй погрожують у соцмережах. Мовляв, невідомі пишуть та дзвонять не лише їй, але і її матері.

Судячи з кількості підписників, особливою популярністю блогерка не користується / Скриншот з інстаграму

Що відомо про цю дівчину