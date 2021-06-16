Блогерка, яка хотіла заборонити українську мову, потрапила до бази Миротворця

Юна блогерка з Київщини Діана Калєганова, яка хоче, аби українську мову заборонили, потрапила до бази Миротворця. У дівчини немає навіть й тисячі підписників – ймовірно вона думала, що така витівка зробить її "популярною".
Втім, схоже на те, що люди почали від неї відписуватись. 15 червня за сторінкою в інстаграмі стежили 390 людей, а наступного дня вже 355.
Ще одна історія Вживала наркотики у прямому ефірі: нова витівка київської блогерки Марії Семенової, – відео 18+
За що потрапила у базу "Миротворця"
На сайті Миротворця зазначається, що Діана, якій виповнилось 18, проявила неповагу до державних символів України та узяла участь в акті гуманітарної агресії проти України.
Раніше на сайті 24 каналу писали, що Діана стала черговою блогеркою, яка вирішила проявити ненависть до української мови. На одній зі світлин, які вона показала у інстаграмі дівчина написала, що "нах*й би заборонила українську мову".
Скандальна сторіс 18-річної дівчини / Скриншот
Крім цього, Діана публікувала у сторіс запис розмови у телеграмі, де вона пояснює комусь, що її прізвище Калеганова – російське. "Я русская, зі мною Бог", – каже вона.
Вибачилась
Згодом Калеганова заявила у відео, що хоче вибачитися перед людьми, які "топлять за українську мову без всякого фанатизму, націоналізму й такого іншого". Водночас дівчина поскаржилася на те, що їй погрожують у соцмережах. Мовляв, невідомі пишуть та дзвонять не лише їй, але і її матері.
Судячи з кількості підписників, особливою популярністю блогерка не користується / Скриншот з інстаграму
Що відомо про цю дівчину
- Їй 18 років
- Її батьки розлучені, але живуть разом в Ірпені.
- Дівчина має проблеми з навчанням – пропускає уроки, запізнюється, не виконує домашнє завдання.
- В школі її характеризують як надзвичайно недисципліновану, агресивну. Діана постійно конфліктувала з учителями та учнями й хамила усім.