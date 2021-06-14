Це сталось, ймовірно, під час чергової гулянки. Наразі невідомо чи постраждала квартира або готельний номер, у якому зібрались молоді люди.

До теми Ескорт, стрілянина та розбій квартир: що відомо про київську 18-річну блогерку Марію Семенову

Нібито приймала наркотики

Марія увімкнула трансляцію й сидячи на ліжку вжила щось із банківської картки й запила це з пляшки якогось алкоголю. Що саме випила дівчина – не ясно, але у коментарях люди пишуть, що це наркотики.

Нова витівка київської блогерки Марії Семенової: дивіться відео видання "Сегодня" (18+)

Що відомо про витівки блогерки