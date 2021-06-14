Вживала наркотики у прямому ефірі: нова витівка київської блогерки Марії Семенової, – відео 18+

Скандальна київська блогерка Марія Семенова ttiisshhiinnaa нібито вживала наркотики під час прямого ефіру. 18-річна дівчина запивала порошок алкоголем.
Це сталось, ймовірно, під час чергової гулянки. Наразі невідомо чи постраждала квартира або готельний номер, у якому зібрались молоді люди.
До теми Ескорт, стрілянина та розбій квартир: що відомо про київську 18-річну блогерку Марію Семенову
Нібито приймала наркотики
Марія увімкнула трансляцію й сидячи на ліжку вжила щось із банківської картки й запила це з пляшки якогось алкоголю. Що саме випила дівчина – не ясно, але у коментарях люди пишуть, що це наркотики.
Нова витівка київської блогерки Марії Семенової: дивіться відео видання "Сегодня" (18+)
Що відомо про витівки блогерки
- Дівчині нещодавно виповнилось 18 років.
- У березні 2021 року вона "прославилась" тим, що розмахувала на вулиці пістолетом й випадково вистрелила у повітря. Цього ж дня Марія влаштувала погром в орендованій квартирі.
- 1 червня 2021 року блогерка повторила свій "подвиг". Цього разу постраждав номер у готелі. Вона з друзями поламала ліжко, плазму, залила алкоголем підлогу, розфарбувала ванну. Коли на виклик прибула поліція, Марія заявила, що це зробили не вони. Молоді люди були дуже п’яними.
- Дівчина пропонувала поліції показати власні груди, аби вони їх відпустили. Втім, усіх бешкетників доправили до відділку.
- Всі свої витівки дівчина записує на відео й викладає їх у соцмережах.
- Після того, як її сторінку в інстаграмі закрили, дівчина погрожувала, що скоїть самогубство.