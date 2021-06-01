До усього переліку епатажних дій жінки додається ще одна. Нещодавно правоохоронці не далі їй скоїти самогубство.
Передісторія У Києві блогерка з друзями влаштували погром у готелі: поліція порушила справу
Що відомо про спробу самогубства
- Дівчина була на підпитку: вона залізла на міст та хотіла накласти на себе руки.
- Причиною вчинку стало нібито нерозділене кохання.
- Патрульні встигли зупинити дівчину: вони врятували її.
- Жінка в екіпажі навіть намагалася поговорити з Марією по душах.
- Згодом дівчина заспокоїлась, відмовилась від допомоги медиків та пішла додому.
Скандал з погромом за участі блогерки: коротко
- Компанія блогерів заселилися у готельний номер та розтрощила його.
- Вони всі були настільки п’яні, що ледь трималися на ногах.
- Коли місце приїхала поліція, блогерка Марія вирішила, що отримає свободу, якщо покаже правоохоронцям груди.
- З номеру вони "виселялись" у кайданках та поїхали до відділку.
- На компанію відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство.