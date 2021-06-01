До усього переліку епатажних дій жінки додається ще одна. Нещодавно правоохоронці не далі їй скоїти самогубство.

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Що відомо про спробу самогубства

Дівчина була на підпитку: вона залізла на міст та хотіла накласти на себе руки.

Причиною вчинку стало нібито нерозділене кохання.

Патрульні встигли зупинити дівчину: вони врятували її.

Жінка в екіпажі навіть намагалася поговорити з Марією по душах.

Згодом дівчина заспокоїлась, відмовилась від допомоги медиків та пішла додому.

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