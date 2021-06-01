Блогерку, що розгромила готельний номер, копи раніше врятували від стрибка з мосту

1 червня 2021 , 20:16
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Джерело:

Perepichka News

Блогерка Марія 1 червня разом з друзями розтрощила готельний номер, а потім намгалася отримати свободу пропозицією оголити груди. Як виявилося, напередодні поліцейські врятували життя інста-леді.

До усього переліку епатажних дій жінки додається ще одна. Нещодавно правоохоронці не далі їй скоїти самогубство.

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Що відомо про спробу самогубства

  • Дівчина була на підпитку: вона залізла на міст та хотіла накласти на себе руки.
  • Причиною вчинку стало нібито нерозділене кохання.
  • Патрульні встигли зупинити дівчину: вони врятували її.
  • Жінка в екіпажі навіть намагалася поговорити з Марією по душах.
  • Згодом дівчина заспокоїлась, відмовилась від допомоги медиків та пішла додому.

Скандал з погромом за участі блогерки: коротко

  • Компанія блогерів заселилися у готельний номер та розтрощила його.
  • Вони всі були настільки п’яні, що ледь трималися на ногах.
  • Коли місце приїхала поліція, блогерка Марія вирішила, що отримає свободу, якщо покаже правоохоронцям груди.
  • З номеру вони "виселялись" у кайданках та поїхали до відділку.
  • На компанію відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство.
Автор: Вікторія Андрєєва