Напередодні Міжнародного дня захисту дітей поліцейські привезли Богданчику подарунки – маленьку форму й іграшковий поліцейський мотоцикл. Можливо він й справді стане правоохоронцем, коли виросте.
Детально про це На Київщині розшукали 2-річного хлопчика: все про зникнення
Батьки тепер не відходять й на крок
За слів очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, батьки тепер ні на крок не відходять від сина, адже на власному досвіді усвідомили, що дитина – це найдорожче.
Поліція приїхала у гості до дитини, яку розшукали у квітні / Фото Нацполіції
Богданчику подарували форму й мотоцикл / Фото Нацполіції
Як загубився Богданчик
- У селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині, 14 квітня зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко.
- Він пішов разом з батьком у ліс, а коли повертався додому сам, то заблукав.
- Дитину шукали протягом всієї ночі.
- Хлопчика шукали близько 240 людей. Правоохоронці обійшли подвір'я, перевірили закинуті будівлі та колодязі.
- До пошуків залучили вертоліт.
- Приблизно в обід 15 квітня Богдана знайшли. Він був виснажений, але неушкоджений.