Напередодні Міжнародного дня захисту дітей поліцейські привезли Богданчику подарунки – маленьку форму й іграшковий поліцейський мотоцикл. Можливо він й справді стане правоохоронцем, коли виросте.

Детально про це На Київщині розшукали 2-річного хлопчика: все про зникнення

Батьки тепер не відходять й на крок

За слів очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, батьки тепер ні на крок не відходять від сина, адже на власному досвіді усвідомили, що дитина – це найдорожче.

Поліція приїхала з подарунками до Богдана Уніченка

Поліція приїхала у гості до дитини, яку розшукали у квітні / Фото Нацполіції

Дворічного Богдана Уніченка прийняли до лав поліції

Богданчику подарували форму й мотоцикл / Фото Нацполіції

Як загубився Богданчик

  • У селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині, 14 квітня зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко.
  • Він пішов разом з батьком у ліс, а коли повертався додому сам, то заблукав.
  • Дитину шукали протягом всієї ночі.
  • Хлопчика шукали близько 240 людей. Правоохоронці обійшли подвір'я, перевірили закинуті будівлі та колодязі.
  • До пошуків залучили вертоліт.
  • Приблизно в обід 15 квітня Богдана знайшли. Він був виснажений, але неушкоджений.