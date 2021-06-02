Дворічного Богдана, який у квітні загубився на Київщині, "прийняли" до лав поліції: милі фото

Такі історії надихають. У квітні всі переймались долею дворічного Богдана Уніченка, який загубився й ночував у лісі. На щастя, дитину знайшли правоохоронці. Ймовірно, що вони не можуть забути малюка, бо вирішили завітати до нього у гості через місяць. Хлопчика навіть "прийняли" до лав поліції.

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей поліцейські привезли Богданчику подарунки – маленьку форму й іграшковий поліцейський мотоцикл. Можливо він й справді стане правоохоронцем, коли виросте.

Детально про це На Київщині розшукали 2-річного хлопчика: все про зникнення

Батьки тепер не відходять й на крок

За слів очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, батьки тепер ні на крок не відходять від сина, адже на власному досвіді усвідомили, що дитина – це найдорожче.

Поліція приїхала у гості до дитини, яку розшукали у квітні / Фото Нацполіції

Богданчику подарували форму й мотоцикл / Фото Нацполіції

Як загубився Богданчик