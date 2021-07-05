Водія заблокували: у Bolt відреагували на побиття пасажирки таксистом

Представники Bolt, чий водій у Києві накинувся на пасажирку з кулаками, стверджують, що готові до співпраці з поліцією. Крім того, у компанії кажуть, що потерпіла може отримати страхові виплати.

За словами керівника напряму замовлення поїздок Bolt в Україні Сергія Павлика, наразі представники компанії з'ясовують деталі інциденту та комунікують із пасажиркою. Жінці повернули гроші за поїздку та надали купон на ще одну безоплатну.

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Якщо правоохоронці запросять будь-яку інформацію для розкриття злочину, який вчинив таксист, у Bolt обіцяють її надати.

За водіїв не відповідають

Як підкреслив Павлик, Bolt є сервісною компанією, що з'єднує водія з пасажиром. Всі таксисти при цьому є не найманими співробітниками, а лише незалежними перевізниками.

Під час реєстрації водія у компанії перевіряють водійське посвідчення, документи на реєстрацію машини та іншу інформацію про таксиста, яка є у відкритому доступі.

Інформацію про психічне здоров’я водія не запитують, але врахують, якщо така інформація буде у відкритому доступі. У компанії намагаються уникати співпраці із неввічливими водіями, які отримують низькі відгуки про поїздку від пасажирів. Таким чином формується рейтинг водія. Облікові записи водіїв із низьким рейтингом блокуються,

– зазначив працівник компанії.

Конфлікт водія із побиттям пасажирки у Bolt назвали неприпустимими та такими, що суперечать правилам компанії. Обліковий запис водія у застосунку вже заблокували.

Потерпіла, за словами Павлика, може розраховувати на страхову компенсацію, якщо зазнала ушкоджень. Оскільки кожне користування послугами компанії є застрахованим.