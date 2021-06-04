На місці працювала поліція, медики та рятувальники. Точний час автопригоди – невідомий.

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Що відомо про ДТП

  • Водій авто Subaru Forester вночі повертався додому.
  • Але ймовірно, заснув за кермом.
  • Через це машина зїхала з дороги, перекинулася та врізалась у напис "Київ".
  • Чоловік отримав множинні травми, його дістали рятувальники з понівеченого авто та доправили до лікарні.
  • Він не доїхав лише кілька кілометрів додому.

 