Вночі на Бориспільській трасі перекинувся позашляховик Subaru: водія госпіталізували

На Бориспільській трасі в Києві в ніч проти 4 червня сталася ДТП. Позашляховик Subaru вилетів з дороги та перекинувся. В авто був лише водій – його госпіталізували з численними травмами.
На місці працювала поліція, медики та рятувальники. Точний час автопригоди – невідомий.
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Що відомо про ДТП
- Водій авто Subaru Forester вночі повертався додому.
- Але ймовірно, заснув за кермом.
- Через це машина зїхала з дороги, перекинулася та врізалась у напис "Київ".
- Чоловік отримав множинні травми, його дістали рятувальники з понівеченого авто та доправили до лікарні.
- Він не доїхав лише кілька кілометрів додому.