Кривавий інцидент, який закінчився смертю чоловіка, стався ввечері 19 січня у супермаркеті Novus, розташованому в найбільшому торговому центрі Борисполя Aeromall.

З наразі невідомих причин один з відвідувачів закладу заколов себе ножем. Про це повідомляє "Київ оперативний".

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На місці інциденту працювали слідчі, які відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство із позначкою про самогубство.

Вбив себе на камеру

Спочатку правоохоронці підозрювали, що у супермаркеті сталося вбивство. Втім, переглянувши камери відеонагляду, побачили, що ніж у груди чоловік встромив собі сам.

Судячи з запису, клієнт магазину підійшов до полиці з ножима, взяв один них, та вдарив себе. Ще до прибуття медиків постраждалий помер.

Дивіться відео самогубства чоловіка у супермаркеті в Борисполі: