У Борисполі чоловік вчинив харакірі у залі супермаркету: відео 18+
Кривавий інцидент, який закінчився смертю чоловіка, стався ввечері 19 січня у супермаркеті Novus, розташованому в найбільшому торговому центрі Борисполя Aeromall.
З наразі невідомих причин один з відвідувачів закладу заколов себе ножем. Про це повідомляє "Київ оперативний".
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Вбив себе на камеру
Спочатку правоохоронці підозрювали, що у супермаркеті сталося вбивство. Втім, переглянувши камери відеонагляду, побачили, що ніж у груди чоловік встромив собі сам.
Судячи з запису, клієнт магазину підійшов до полиці з ножима, взяв один них, та вдарив себе. Ще до прибуття медиків постраждалий помер.
Дивіться відео самогубства чоловіка у супермаркеті в Борисполі:
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