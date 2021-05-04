Порізав все тіло та стрибнув з висоти: в Борисполі патрульні врятували самогубця

Правоохоронці стали свідками інциденту, який трапився вночі 4 травня в Борисполі. Поліцейські прибули на виклик через чоловіка, який неадекватно поводився.

Як стверджують правоохоронці, до них звернулися жителі вулиці Стасюка, які побачили, що на даху будинку перебуває чоловік. Інспектори, що прибули на місце події, побачили 44-річного місцевого мешканця. Він загрожував стрибнути з висоти 3 поверху.

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Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка, однак ці спроби виявилися марними.

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Перебуваючи на даху будинку, чоловік дістав ніж та почав різати собі руки та живіт.

Згодом він стрибнув вниз, хоча його й відмовляли від цього вчинку.

Наскільки серйозні травми отримав потерпілий, невідомо.

Патрульні надали чоловіку домедичну допомогу та викликали швидку. Лікарі госпіталізували постраждалого.

На місці події працювали слідчі. Вони з'ясовують всі обставини інциденту. Через що саме чоловік наніс собі ушкодження, невідомо.