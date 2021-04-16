У Борисполі планують побудувати нову неймовірну автостанцію: фото

Спеціально для міжнародного аеропорту "Бориспіль" розробили футуристичний проект автостанції. Почати будівництво вже можуть у 2021 році.

Автостанція буде розташована поруч із залізничною платформою "Київ Бориспіль Експрес" біля термінала D і повторює стилістику терміналу. Розробником проекту стало бюро "Раден".

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Архітектор зобов’язаний враховувати навколишнє середовище. І працювати або на контрасті, або враховувати ту стилістику, що є, щоб усе виглядало гармонійно,

– розповів провідний архітектор бюро Сергій Казарянц.

За його словами, при створенні проекту він хотів показати, що це саме автостанція аеропорту.

Даний проєкт бюро виконало в 2020 році на замовлення аеропорту "Бориспіль". Він уже пройшов усі стадії узгодження та державну експертизу, зазначив Казарянц.

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Цього року автостанцію внесли в план будівництва аеропорту "Бориспіль". Проект також подано на конкурс Української урбаністики.