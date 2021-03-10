У Борисполі п’яний надурив поліцію: набрехав, що побив матір аби дістатися додому

У Борисполі стався одночасно курйозний та сумний інцидент. П’яний чоловік повідомив, що побив матір, щоб поліція його підвезла додому з вокзалу.

Він сам зателефонував на 102 й "зізнався" у злочині. Також чоловік сказав, що чекатиме поліцію на вокзалі, нібито, щоб здатися у руки закону.

Читайте також В київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: відео

Вигадав історію про побиту матір

На виклик приїхали патрульні Київщини. П’яний чоловік знову повторив, що побив свою матір та вказав на будинок, де, нібито, вони разом проживають. Проте вхідні двері були замкнені й на стукіт ніхто не відчинив.

Поліцейські зв’язалися із сестрою чоловіка та дізналися, що він та їхня матір насправді проживають в селі Велика Стариця. Виявилось, що ніхто його маму не чіпав, а 30-річний чоловік просто вигадав цю історію, аби поліція підвезла його додому.

Як покарають жартівника?

На хитруна склали адмінку – він заплатить штраф від 51 до 119 гривень.

Втім, нещодавно Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає більш серйозне покарання таким "жартівникам". За свідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або рятувальників пропонується штрафувати на суму від 3 400 до 10 200 гривень.