У Борисполі п’яний надурив поліцію: набрехав, що побив матір аби дістатися додому

Джерело:Патрульна поліція
У Борисполі стався одночасно курйозний та сумний інцидент. П’яний чоловік повідомив, що побив матір, щоб поліція його підвезла додому з вокзалу.
Він сам зателефонував на 102 й "зізнався" у злочині. Також чоловік сказав, що чекатиме поліцію на вокзалі, нібито, щоб здатися у руки закону.
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На виклик приїхали патрульні Київщини. П’яний чоловік знову повторив, що побив свою матір та вказав на будинок, де, нібито, вони разом проживають. Проте вхідні двері були замкнені й на стукіт ніхто не відчинив.
Поліцейські зв’язалися із сестрою чоловіка та дізналися, що він та їхня матір насправді проживають в селі Велика Стариця. Виявилось, що ніхто його маму не чіпав, а 30-річний чоловік просто вигадав цю історію, аби поліція підвезла його додому.
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Втім, нещодавно Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає більш серйозне покарання таким "жартівникам". За свідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або рятувальників пропонується штрафувати на суму від 3 400 до 10 200 гривень.