У "Борисполі" росіянин пропонував 75 тисяч рублів за перетин українського кордону

В київському аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, який прилетів з Мінська. Він не зміг підтвердити мету візиту в Україну та пропонував прикордоннику хабар – 75 тисяч російських рублів.

Це одна тисяча доларів або понад 27 тисяч українських гривень. Втім, прикордонник гроші не узяв, а непроханим гостем займатимуться правоохоронці.

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Деталі інциденту

Це сталось на окремому контрольно-пропускному пункті "Київ" під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейса, що прибув з Білорусі.

Росіянин не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Прикордонники почали оформляти йому відмову у перетині кордону, а він запропонував дати гроші, лише б потрапити в Україну.

В аеропорту затримали росіянина / Фото ДПСУ

За фактом порушили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

В пресслужбі ДПС зазначили, що з початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання неправомірної вигоди.