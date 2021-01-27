У передмісті Києва, у Борисполі, люди помітили велетенську скульптуру “командира трансформерів” Оптімуса Прайма. Як з'ясувалось, її змайстрував ветеран війни Валерій Нікітюк.

Джерело: Інформаційна агенція "Погляд"

Над “трансформером” працював 4 місяці, у роботі використовував понад півсотні деталей – кожну з них Валерій зробив самостійно без ескізів та креслень

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І це не перший витвір талановитого зварювальника.

Спочатку були мультгерої Валлі та Єва. Вони принесли майстру славу в рідному місті, а прохання створити нові інсталяції почали сипатись дедалі частіше. Після цього на вулицях Борисполя почали з’являтись й інші скульптури, як от собака-охоронець з рушницею та чеширський кіт.

Перші роботи Валерія Нікітюка / Фото ІА "Погляд"

Скульптура Оптімуса Прайма / Фото ІА "Погляд"

На цьому чоловік не планує зупинятись. У його майстерні наразі ведеться робота над Беззубиком з мультика “Як приручити дракона” та Бамблбі з “Трансформерів”.

Таким хобі Валерій вирішив зайнятися після повернення з фронту.

Валерій зізнається, що основна мотивація у роботі над мультперсонажами для нього – його маленький син.

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