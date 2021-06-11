Про аварію патрульним повідомила жінка, яка стала свідком інциденту. За її словами, від удару вантажівка пошкодила фасад ТРЦ.

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На місце одразу ж прибули патрульні поліцейські, які з'ясували всі обставини ДТП.

Був позбавлений прав

Інспектори патрульної поліції перевірили документи керманича вантажівки. Як виявилося, чоловік був позбавленим прав, але все одно сів за кермо.

Судячи з відео, яке зняли камери відеонагляду, під час заїзду водій занадто швидко розігнався, через що кузов ударив фасад будівлі.

Щодо порушника ПДР склали два протоколи – про скоєння ДТП та щодо керування водієм, якого позбавили прав.

Якщо суд визнає провину водія, йому загрожує штраф у 40 800 гривень із позбавленням прав на термін від 5 до 7 років. Крім того, служителі Феміди можуть вилучити у чоловіка транспортний засіб.

Дивіться відео, як вантажівка влетіла у ТРЦ в Борисполі:

Зверніть увагу! З 17 березня 2021 року в Україні почав діяти змінений Кодекс про адміністративні правопорушення. Він передбачає збільшення штрафів за перебування за кермом у нетверезому вигляді, а також більш суворе покарання за керування машиною тими, кого позбавили прав. Щоправда, як стверджують патрульні, випадків подібних порушень водіями не стало менше.