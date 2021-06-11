Про аварію патрульним повідомила жінка, яка стала свідком інциденту. За її словами, від удару вантажівка пошкодила фасад ТРЦ.
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На місце одразу ж прибули патрульні поліцейські, які з'ясували всі обставини ДТП.
Був позбавлений прав
- Інспектори патрульної поліції перевірили документи керманича вантажівки. Як виявилося, чоловік був позбавленим прав, але все одно сів за кермо.
- Судячи з відео, яке зняли камери відеонагляду, під час заїзду водій занадто швидко розігнався, через що кузов ударив фасад будівлі.
- Щодо порушника ПДР склали два протоколи – про скоєння ДТП та щодо керування водієм, якого позбавили прав.
Якщо суд визнає провину водія, йому загрожує штраф у 40 800 гривень із позбавленням прав на термін від 5 до 7 років. Крім того, служителі Феміди можуть вилучити у чоловіка транспортний засіб.
Дивіться відео, як вантажівка влетіла у ТРЦ в Борисполі: