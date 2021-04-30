Правоохоронці стверджують, що знешкодили канал ввезення наркотиків з Євросоюзу, який налагодили іноземці. Прибуття до міжнародного аеропорту 45-річного громадянина іншої країни з кокаїном у череві чекали заздалегідь.

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Як кажуть митники, зловмисник вирішив пройти "зеленим коридором", яким користуються люди, яким не потрібно декларувати речі.

Більше кіло кокаїну



Чоловік планував "схуднути" та заробити / Фото пресслужби Державної митної служби

Знаючи, що європеєць може перевозити наркотики, працівники СБУ та митниці відправили його на особистий огляд. Втім, гість столиці пручався та намагався довести, що він не має при собі нічого забороненого.

Для огляду пасажира залучили медичного працівника, який і знайшов у череві зловмисника капсули під час комп'ютерної томографії.

Загалом у шлунку та кишках чоловіка знайшли 91 овальний пакунок.

Протягом 19 годин у затриманого вилучали контрабандні товари, які виявилися кокаїном. Загальна вага наркотиків – 1 кілограм 70,29 грама.



У череві чоловіка було понад 1 кілограм кокаїну / Фото пресслужби Державної митної служби

Дії зловмисника кваліфікували як перевезення товарів з приховуванням від митного контролю. Якщо суд визнає іноземця винним, йому загрожує штраф на суму 100% вартості вилучених товарів.