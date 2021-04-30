Діставали 19 годин: у Борисполі затримали іноземця з кокаїном у череві – фото

Чоловіка, який наковтався пакунків з наркотиками перед польотом до Києва, затримали митники в аеропорту "Бориспіль" 29 квітня. Майже через добу після цього всі контрабандні товари у нього вилучили.
Правоохоронці стверджують, що знешкодили канал ввезення наркотиків з Євросоюзу, який налагодили іноземці. Прибуття до міжнародного аеропорту 45-річного громадянина іншої країни з кокаїном у череві чекали заздалегідь.
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Більше кіло кокаїну
Чоловік планував "схуднути" та заробити / Фото пресслужби Державної митної служби
- Знаючи, що європеєць може перевозити наркотики, працівники СБУ та митниці відправили його на особистий огляд. Втім, гість столиці пручався та намагався довести, що він не має при собі нічого забороненого.
- Для огляду пасажира залучили медичного працівника, який і знайшов у череві зловмисника капсули під час комп'ютерної томографії.
- Загалом у шлунку та кишках чоловіка знайшли 91 овальний пакунок.
- Протягом 19 годин у затриманого вилучали контрабандні товари, які виявилися кокаїном. Загальна вага наркотиків – 1 кілограм 70,29 грама.
У череві чоловіка було понад 1 кілограм кокаїну / Фото пресслужби Державної митної служби
Дії зловмисника кваліфікували як перевезення товарів з приховуванням від митного контролю. Якщо суд визнає іноземця винним, йому загрожує штраф на суму 100% вартості вилучених товарів.