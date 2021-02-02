Літаком з Об'єднаних Арабських Еміратів невідомі намагалися нелегально перевезти 67 ящиків із тютюновими товарами. Контрабанду виявили працівники Держприкордонслужби.

Джерело: Держприкордонслужба

Як стверджують прикордонники, на незаконну поставку цигарок з ОАЕ вони очікували. Коли ж літак сів, правоохоронці знайшли вантаж, який намагалися завезти без сплати акцизного збору.

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За фактом спроби незаконного ввезення до України підакцизних товарів ведеться слідство.

Понад 30 тисяч пачок

Бійці Держприкордонслужби задокументували спробу зловмисників провезти контрабанду та вилучили 67 тисяч ящиків цигарок Manchester.

Загальна вага товарів, які хотіли продавати на території України – 2 тонни.

Наразі слідчі намагаються з'ясувати коло підозрюваних у скоєнні злочину осіб. За фактом переміщення через митний кордон України поза митним контролем товарів підакцизних товарів, яку здійснювали зловмисники за попередньою змовою, відкрито кримінальне провадження.

Якщо правоохоронці встановлять причетних до злочину, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео Держприкордонслужби з вилученими контрабандними цигарками: