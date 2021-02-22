Поліцейські та вибухотехніки обстежують Peugeot, припаркований у дворі на вулиці Якуба Коласа, 18 у Києві. За попередніми даними, невідомі заклали у машину бомбу.

Наразі правоохоронці обгородили територію навколо легковика, а машину досліджують експерти.

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Чи справді до неї закріпили якийсь небезпечий предмет, невідомо.

Лікарі та рятувальники чекають

На місці події працюють слідчі, які намагаються розібратися з кваліфікацію інциденту, а також встановити особи зловмисників.

Офіційних коментарів від правоохоронців через інцидент ще не було.

У дворі, де помітили вибухівку в автівці, чергують рятувальники ДСНС, медики швидкої та представники інших профільних служб.

Дивіться відео з місця замінування машини у Києві: