У дворі багатоповерхівки: на Борщагівці у Києві невідомі замінували автівку
Вибухівку знайшли у Peugeot / dtp.kiev.ua
Поліцейські та вибухотехніки обстежують Peugeot, припаркований у дворі на вулиці Якуба Коласа, 18 у Києві. За попередніми даними, невідомі заклали у машину бомбу.
Наразі правоохоронці обгородили територію навколо легковика, а машину досліджують експерти.
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Чи справді до неї закріпили якийсь небезпечий предмет, невідомо.
Лікарі та рятувальники чекають
На місці події працюють слідчі, які намагаються розібратися з кваліфікацію інциденту, а також встановити особи зловмисників.
Офіційних коментарів від правоохоронців через інцидент ще не було.
У дворі, де помітили вибухівку в автівці, чергують рятувальники ДСНС, медики швидкої та представники інших профільних служб.
Дивіться відео з місця замінування машини у Києві:
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