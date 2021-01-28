У ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна можна спостерігати за досить рідким явищем - цвітінням пальми Лівістона, яку до Києва привезли у 1834 році.

Джерело: Dobre Club

На цвітіння пальми чекають кожної зими вже 40 років поспіль. Перед тим, як з'явитися у Києві, дерево пройшло чималий шлях.

Дивіться також Біля Києва в екопарку "Медвино" на людей напало стадо бізонів: фото

Коли пальмі було 30-40 років, її привезли з ботсаду Кременця до столиці на підводі. Під час першої та другої Світових воєн пальму відігрівали за допомогою куфайок та ковдр.



Пальму підтримують спеціальні кріплення / Фото Dobro Club Пальму підтримують спеціальні кріплення / Фото Dobro Club

Квіти на висоті 30 метрів

Пальма Лівістона, яку назвали на честь лорда Лівінгстонського Патріка Мюррея, який привіз її з Австралії, зазвичай не ростуть вище 25 метрів та у природі живуть не дуже довго, оскільки ламаються під своєю вагою.

200-річна пальма у ботсаді Києва мешкає у 30-метровому кліматроні, який побудували для її комфортного існування.



Пальма Лівістона розквітає досить рідко / Фото Dobro Club

Розмножуватись у ботанічному саді вона не може.

Щоб подивитись на пальму, яка розквітла, треба піднятися сходами на висоту понад 25 метрів. Оскільки знизу розгледіти квітку досить складно.

Ботсад імені академіка Фоміна заснований у 1839 році. У цей час пальма вже понад 5 років як перебувала у Києві. Ботсад вважається одним з найстаріших ботанічних закладів України. У його колекціях налічують близько 10 тисяч видів різних рослин.