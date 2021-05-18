Евакуювали понад 1,5 тисячі дітей: у Броварах повідомили про замінування школи

Невідомі зловмисники надіслали на електронну пошту броварської школи №10 листа про нібито наявність у приміщенні закладу вибухівки. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб, а також почали виводити дітей з будівлі.
На місце події одразу виїхали рятувальники ДСНС, вибухотехніки, медики швидкої а також слідчі та кінологи. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення школи на наявність небезпечних предметів.
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За даними місцевих ЗМІ, педагоги швидко зорієнтувалися, почувши три дзвінки – сповіщення про надзвичайний стан та необхідність термінової евакуації.
200-метровий периметр огородили
Діти та вчителі швидко покинули територію школи та відійшли на безпечну відстань.
Поліцейські перевіряють приміщення школи №10 у Броварах / Фото видання Трибуна Бровари
Педагоги кажуть, що у багатьох в класах залишилися особисті речі. Забрати їх діти та дорослі зможуть лише після повної перевірки приміщення.
Працівники поліції та ДСНС огородили стрічкою 200-метрову зону, за яку крім екстрених служб нікого не пускають. Очікуємо на фахівців вибухотехнічної служби з собаками,
– зазначив керівник Броварського районного управління поліції Андрій Астаф’єв.