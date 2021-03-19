У Броварах 19 березня відкрили кафе у якому зможуть проходити практику після школи люди із синдромом Дауна та аутизмом. Головна мета – допомагати таким людям проходити соціальну адаптацію.

Кав’ярню назвали Cafe 21.3 – оскільки у цих людей у 21-й парі хромосом одна додаткова – третя. Проєкт покликаний допомогти їм адаптуватися до життя після школи та отримати навички, щоби влаштуватися на роботу.

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Це не перший заклад

Відкриття кафе це вже другий етап проєкту "Перспектива 21.3". Раніше у Броварах відкрили "Голландську пекарню 21.3".

Кафе розташоване в центрі міста. У ньому можна випити кави, скуштувати випічку з пекарні проєкту, а також перейняти досвід взаємодії та прийняття людей із порушеннями інтелектуального розвитку, кажуть засновники кафе.

Вони вірять, що заклад стане успішним бізнесом.

До речі, 21.03 міжнародний день людини із синдромом Дауна.

У Броварах відкрили кав’ярню для людей з синдромом Дауна: дивіться фото