Суд у Броварах звільнив з-під варти Михайла Лудченка, який п'яним збив на пішоході двох жінок – мати померла на очах доньки. Він працював дільничним офіцером у поліції, а до цього не раз потрапляв у скандали.

Вирок винуватцю смертельної ДТП ще не оголосили. У суді вирішили, що обвинуваченого можна відправити під цілодобовий домашній арешт.

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Рішення будуть оскаржувати

Втім, донька загиблої, яка потрапила до лікарні після того ДТП, та прокурори не згодні з таким рішенням – подана скарга.

Марина Чамара написала пост у фейсбуці, у якому обурюється через таке рішення.

Так сталось, що людина, яка збила на смерть мою матір на пішохідному переході, вийшла під цілодобовий домашній арешт. Мені невимовно болісно з цього приводу, але так вирішив наш Броварський суд,

– пише постраждала.

Дівчина підкреслила, що на рішення суду навіть вплинув той факт, що поліцейський був п'яним, перевищив швидкість, а потім намагався втекти з місця ДТП.

Мати винуватця ДТП працює в мерії

Раніше 24 канал писав про те, що мати Михайла Лудченка працює в Броварській міській раді та пов’язана з мером Ігорем Сапожко. Активісти припускали, що винуватця смертельної ДТП спробують "відбілити".

До цієї жахливої аварії він вже потрапляв у скандали.

У 2018 році він із напарниками безпідставно затримали, погрожували та катували трьох хлопців. Ця історія набула широкого резонансу. За таке правопорушення Лудченко та його спільники мали сісти: відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Ця історія набула широкого резонансу. За таке правопорушення Лудченко та його спільники мали сісти: відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Лудченко тоді був працівником Броварського відділу поліції. І йому вдалося уникнути покарання. Посприяли цьому його матір Діана та особисто Ігор Сапожко.

І йому вдалося уникнути покарання. Посприяли цьому його матір Діана та особисто Ігор Сапожко. Друга історія – пов'язана з тим, що Лудченка вигнали з Броварської поліції за наркотики. За даними ЗМІ, тут йому знову з допомогою покровительства місцевої влади вдалося вийти сухим із води. Так, замість реального терміну, чоловіка просто звільнили. Щоправда, згодом він зміг поновитися на службі в поліції, але уже не в Броварах.

Втім, звільнили його лише після смертельної ДТП. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка Лудченко працював дільничним офіцером Деснянського управління поліції.

Що відомо про ДТП

4 жовтня 2020 року п'яний поліцейський збив на пішохідному переході матір та доньку: Надію та Марину Чамару.

Від отриманих травм Надія Чамара померла.

Водій навіть не зупинився на місці трагедії. Він мчав далі, аж доки не врізався у дерево.

Про цю жахливу ДТП писали у соцмережах.