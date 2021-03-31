П'яним збив матір на очах доньки: поліцейського з Броварів випустили з в'язниці

Джерело:24 канал
Суд у Броварах звільнив з-під варти Михайла Лудченка, який п'яним збив на пішоході двох жінок – мати померла на очах доньки. Він працював дільничним офіцером у поліції, а до цього не раз потрапляв у скандали.
Вирок винуватцю смертельної ДТП ще не оголосили. У суді вирішили, що обвинуваченого можна відправити під цілодобовий домашній арешт.
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Втім, донька загиблої, яка потрапила до лікарні після того ДТП, та прокурори не згодні з таким рішенням – подана скарга.
Марина Чамара написала пост у фейсбуці, у якому обурюється через таке рішення.
Так сталось, що людина, яка збила на смерть мою матір на пішохідному переході, вийшла під цілодобовий домашній арешт. Мені невимовно болісно з цього приводу, але так вирішив наш Броварський суд,
– пише постраждала.
Дівчина підкреслила, що на рішення суду навіть вплинув той факт, що поліцейський був п'яним, перевищив швидкість, а потім намагався втекти з місця ДТП.
Раніше 24 канал писав про те, що мати Михайла Лудченка працює в Броварській міській раді та пов’язана з мером Ігорем Сапожко. Активісти припускали, що винуватця смертельної ДТП спробують "відбілити".
До цієї жахливої аварії він вже потрапляв у скандали.
Втім, звільнили його лише після смертельної ДТП. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка Лудченко працював дільничним офіцером Деснянського управління поліції.
Про цю жахливу ДТП писали у соцмережах.