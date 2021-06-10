Аварія сталась у Дніпровському районі Києва. Про це 24 каналу повідомили у поліції Києва.

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Як виникла аварія

У маршрутці №701 "Бровари – АС Дарниця" було 12 людей. У мережі оприлюднили відео з місця ДТП. На ньому видно, нібито автівка в'їхала у бік маршрутки.

До речі, туди одразу прибули кілька машин правоохоронців та швидкої. Через ДТП рух на дорозі ускладнився.

ДТП з легковиком та маршруткою, дивіться відео:

Що відомо про постраждалих

Постраждали двоє людей. Водія легковика 1970 року народження та пасажирку автобуса 1982 року народження госпіталізували. Зазначили, що вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Наразі на проспекті працює поліція.