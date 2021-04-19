Невідомі досить довгий час викидали будівельне сміття, а також каністри з хімікатами до річки Козка біля сел Блиставиця і Луб’янка в Бучанському районі Київської області.

Як зазначив мер Бучі Анатолій Федорук, на межі двох сіл у річці знайшли величезну кількість каністр з хімікатами. Якби вони потрапили у воду, могла б статися екологічна катастрофа.

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За словами посадовця, роботи з прибирання сміття у річці збіглися з Днем довкілля.

60 тонн хімікатів

Річище річки було закидано будівельним сміттям настільки, що вода фактично не могла нормально протекти.

На відрізку довжиною майже 400 метрів волонтери, комунальники та поліцейські прибрали майже 3 тисячі 20-літрових каністр з небезпечними речовинами.

До робіт з прибирання долучилися також рятувальники ДСНС.

Хто саме влаштував звалище у річці, невідомо.

За фактом викидання хімікатів у річку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування злочину триває. Про його результати мер Бучі пообіцяв повідомити окремо.

Дивіться відео прибирання хімікатів з річки під Бучею: