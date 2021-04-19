У Бучі на Київщині в річку викинули тисячі каністр з хімікатами: відео
У річку Козка невідомі викидали будівельне сміття та хімікати / Скриншот із відео
Невідомі досить довгий час викидали будівельне сміття, а також каністри з хімікатами до річки Козка біля сел Блиставиця і Луб’янка в Бучанському районі Київської області.
Джерело:фейсбук Андрія Федорука
Як зазначив мер Бучі Анатолій Федорук, на межі двох сіл у річці знайшли величезну кількість каністр з хімікатами. Якби вони потрапили у воду, могла б статися екологічна катастрофа.
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За словами посадовця, роботи з прибирання сміття у річці збіглися з Днем довкілля.
60 тонн хімікатів
- Річище річки було закидано будівельним сміттям настільки, що вода фактично не могла нормально протекти.
- На відрізку довжиною майже 400 метрів волонтери, комунальники та поліцейські прибрали майже 3 тисячі 20-літрових каністр з небезпечними речовинами.
- До робіт з прибирання долучилися також рятувальники ДСНС.
- Хто саме влаштував звалище у річці, невідомо.
За фактом викидання хімікатів у річку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування злочину триває. Про його результати мер Бучі пообіцяв повідомити окремо.
Дивіться відео прибирання хімікатів з річки під Бучею:
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