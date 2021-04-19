У Бучі на Київщині в річку викинули тисячі каністр з хімікатами: відео

Джерело:фейсбук Андрія Федорука
Невідомі досить довгий час викидали будівельне сміття, а також каністри з хімікатами до річки Козка біля сел Блиставиця і Луб’янка в Бучанському районі Київської області.
Як зазначив мер Бучі Анатолій Федорук, на межі двох сіл у річці знайшли величезну кількість каністр з хімікатами. Якби вони потрапили у воду, могла б статися екологічна катастрофа.
Дивіться також Хвороби, знищення екосистеми та вбивство тварин: яку шкоду несе спалювання трави
За фактом викидання хімікатів у річку правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування злочину триває. Про його результати мер Бучі пообіцяв повідомити окремо.
Дивіться відео прибирання хімікатів з річки під Бучею: