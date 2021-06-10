Як стверджують правоохоронці, юнак отримав смертельне поранення у груди під час фотосесії. Він помер на місці. Наразі в будинку, де стався інцидент, працюють слідчі.

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За фактом загибелі підлітка поліцейські відкрили кримінальне провадження. Злочин вони кваліфікували як вбивство через необережність.

Рушниця була подарунком батька

Поліцейські з'ясували, що підлітки пішли до будинку одного з них після складання ЗНО. Їх було четверо.

У приміщенні вони знайшли пневматичну рушницю, яку вирішили використати для фотосесії.

Під час позування дівчинка здійснила постріл. Зброя виявилася зарядженою.

16-річний хлопець загинув миттєво.



Рушниця, з якої випадково вистрелила дівчина / Фото Андрія Нєбітова

За попередніми даними, батько вбитого планував подарувати йому цю рушницю. Досудове розслідування інциденту триває.

Згідно з Кримінальним кодексом України, санкція статті про вбивство через необережність – від 3 до 5 років ув'язнення. Втім, оскільки у провадженні фігурує неповнолітня, її можуть звільнити від покарання.