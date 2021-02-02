Трагедія на Київщині: в Бучі від отруєння чадним газом загинули двоє дорослих і дитина

На Київщині у місті Буча 1 лютого чадним газом отруїлись троє осіб, які мешкали у будинку. Серед них одна дитина 2017 року народження.

Джерело: ДСНС

Людей знайшли у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Серед жертв одна дитина.

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Причиною трагедії та отруєння чадним газом стала несправність системи вентиляції газового котла.

Незважаючи на попередження рятувальників напередодні старту опалювального сезону про необхідність перевірки газового обладнання (в тих будинках, де є газові котли), в Україні часто відбуваються подібні трагічні інциденти.

Аналогічна трагедія в Маріуполі

Для смертельної дози отруєння СО при концентрації вище 1,2% людині досить вдихнути всього 2-3 рази. Після чого втрачається свідомість і менш ніж через 3 хвилини настає смерть. В Україні щорічно від отруєння чадним газом гинуть понад 1800 чоловік, ще 1100 потрапляють до лікарень у важкому стані.

Наприкінці січня в Маріуполі сталась аналогічна трагедія – в одному з приватних будинків результаті отруєння чадним газом загинули троє людей.

Рятувальники повідомили, що жодних ознак пожежі тоді не було. Загинули 43-річне подружжя та 66-річна пенсіонерка. Подію кваліфікували як нещасний випадок.