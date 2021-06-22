Рятувальники також не виключають ймовірність детонації боєприпасів. За словами заступника голови ДСНС Київщини Сергія Майстренка, причиною вибуху точно не був газ.

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Остаточно причини вибуху встановлять слідчі.

У квартирі нібито мешкав військовий

Деякі мешканці багатоповерхівки кажуть, що чоловік, який жив у квартирі, де стався вибух, міг не перекрити газопровід.

Однак інші потерпілі стверджують, що вибух стався у помешканні, де жив військовий. Цим вони пояснюють свою теорію про детонацію вибухівки.

Близько першої години дня я вийшла до магазину і почула вибух. Повернувшись, підбігла до під’їзду, побачила, що на 3 поверсі квартира вибита. Далі вогонь підіймався доверху, почав горіти дах,

— розповіла одна з мешканок будинку.

Що відомо про вибух та пожежу багатоповерхівки у Білогородці

Вибух стався близько 13:20 на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Одразу після цього у приміщенні почалася пожежа.

Вогонь охопив квартири на 3, 4 та 5 поверхах, а також дах будинку.

Внаслідок інциденту загинув чоловік. Ще 3 потерпілих госпіталізували. Серед них – 13-річна дитина. Ще 6 постраждалих оглянули лікарі. Від госпіталізації вони відмовилися.

Жителів будинку намагаються розселити.

Дивіться відео сюжету про вибух та пожежу в житловому будинку у Білогородці: