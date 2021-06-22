Газовий котел або вибуховий пристрій: ймовірні причини вибуху та пожежі будинку в Білогородці

Жителі багатоповерхівки у Білогородці, де 21 червня сталися вибух та пожежа, підозрюють, що причиною інциденту став вибух газового котла. Втім, інші кажуть про можливе спрацювання вибухового пристрою.

Рятувальники також не виключають ймовірність детонації боєприпасів. За словами заступника голови ДСНС Київщини Сергія Майстренка, причиною вибуху точно не був газ.

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Остаточно причини вибуху встановлять слідчі.

У квартирі нібито мешкав військовий

Деякі мешканці багатоповерхівки кажуть, що чоловік, який жив у квартирі, де стався вибух, міг не перекрити газопровід.

Однак інші потерпілі стверджують, що вибух стався у помешканні, де жив військовий. Цим вони пояснюють свою теорію про детонацію вибухівки.

Близько першої години дня я вийшла до магазину і почула вибух. Повернувшись, підбігла до під’їзду, побачила, що на 3 поверсі квартира вибита. Далі вогонь підіймався доверху, почав горіти дах,

— розповіла одна з мешканок будинку.

Що відомо про вибух та пожежу багатоповерхівки у Білогородці

Вибух стався близько 13:20 на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Одразу після цього у приміщенні почалася пожежа.

Вогонь охопив квартири на 3, 4 та 5 поверхах, а також дах будинку.

Внаслідок інциденту загинув чоловік. Ще 3 потерпілих госпіталізували. Серед них – 13-річна дитина. Ще 6 постраждалих оглянули лікарі. Від госпіталізації вони відмовилися.

Жителів будинку намагаються розселити.

Дивіться відео сюжету про вибух та пожежу в житловому будинку у Білогородці: