У Києві в Будинку профспілок, який став символом Революції Гідності, таки відкрили покерний клуб. Начебто там гратимуть заради спортивного інтересу.

Про відкриття покерного клубу повідомили на фейсбук-сторінці спортивного покеру "Full House". З 11 березня там навіть відбуватимуться перші турніри.

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Покер спортивний, але на гроші все одно гратимуть

Втім, раніше завідувач закладу говорив журналістам Слідство.інфо, що там, зокрема, планують грати на гроші – у VIP-кімнатах.

Клуб займатиме аж тисячу квадратних метрів. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти.

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому сказали, що клуб не має ознаки підпільного казино. Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.

Також у федерації запевнили, що поважають Будинок профспілок як символ Революції гідності, тому беруть участь у ремонті та відновленні будівлі.

Що було раніше: