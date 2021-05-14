Рятувальники про пожежу в історичній будівлі дізналися о 22:26. Майже за годину після цього загоряння ліквідували. Внаслідок події ніхто не постраждав. Однак будинок Сікорського отримав чергові пошкодження.

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Пожежа виникла фактично ввечері того ж дня, як Київрада звернулася до Кабміну з проханням передати садибу Сікорського місту.

Ймовірний підпал



Історична будівля перебуває у жахливому стані / Фото dtp.kiev.ua

Як зазначили надзвичайники, загоряння сталася у підвалі будинку Сікорського. Коли пожежники прибули на місце події, вогонь охопив площу у 30 квадратних метрів.

О 23:02 загоряння локалізували, а о 23:18 – ліквідували.

Причину займання встановлюватимуть слідчі. Цілком ймовірно, що будівлю підпалили навмисно, оскільки пам'ятку історії національного значення, згідно з законом, можна лише реставрувати. Однак у столиці є багато забудовників, які зацікавлені у руйнуванні будинку та захопленні землі під ним.



Рятувальники загасили пожежу в будинку Сікорського / Фото ДСНС Києва

Проблема в арешті майна

Наразі будинок Сікорського наразі належить державі та перебуває на балансі міністерства оборони. При цьому фактично жодних дій, спрямованих на збереження пам'ятки за багато років ніхто не робив.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що хочуть передати будівлю Києву для того, щоб її можна було відреставрувати. Але на заваді стало рішення Печерського районного суду столиці про арешт нерухого майна державного підприємства "Готель "Козацький", яке належить Міноборони. Саме через це посадовці нібито й невзмозі поміняти балансоутримувача пам'ятки.