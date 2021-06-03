Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво". Він зазначив, що будівництво розпочнуть вже цього року.
До теми "Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського
Київська об'їзна дорога стане реальністю
Кирило Тимошенко розповів, що наразі фахівці вже завершують планування об'єкта.
Ми хочемо, щоб це була дійсно гарна окружна, а не просто відрізок дороги,
– заявив він.
Тимошенкко підкреслив, що крім проєкту окружної дороги в Києві цьогоріч заплановано добудувати Дарницький міст.
Посадовець додав, що в України накопичилось багато проблем в інфраструктурі, які потребують негайного вирішення. Через це команда "Великого будівництва" нарощує темпи та докладає зусиль для якомога швидкої реалізації проєктів. Для того готують проєктну документацію, що у новому будівельному сезоні одразу розпочати роботи.