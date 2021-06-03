Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво". Він зазначив, що будівництво розпочнуть вже цього року.

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Київська об'їзна дорога стане реальністю

Кирило Тимошенко розповів, що наразі фахівці вже завершують планування об'єкта.

Ми хочемо, щоб це була дійсно гарна окружна, а не просто відрізок дороги,

– заявив він.

Тимошенкко підкреслив, що крім проєкту окружної дороги в Києві цьогоріч заплановано добудувати Дарницький міст.

Посадовець додав, що в України накопичилось багато проблем в інфраструктурі, які потребують негайного вирішення. Через це команда "Великого будівництва" нарощує темпи та докладає зусиль для якомога швидкої реалізації проєктів. Для того готують проєктну документацію, що у новому будівельному сезоні одразу розпочати роботи.