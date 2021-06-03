Будівництво Київської окружної дороги за програмою Зеленського почнуть цьогоріч, – Тимошенко

В рамках державної програми будівництва у Києві побудують окружну дорогу. Вона відповідатиме усім європейським стандартам якості.

Про це повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво". Він зазначив, що будівництво розпочнуть вже цього року.

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Київська об'їзна дорога стане реальністю

Кирило Тимошенко розповів, що наразі фахівці вже завершують планування об'єкта.

Ми хочемо, щоб це була дійсно гарна окружна, а не просто відрізок дороги,

– заявив він.

Тимошенкко підкреслив, що крім проєкту окружної дороги в Києві цьогоріч заплановано добудувати Дарницький міст.

Посадовець додав, що в України накопичилось багато проблем в інфраструктурі, які потребують негайного вирішення. Через це команда "Великого будівництва" нарощує темпи та докладає зусиль для якомога швидкої реалізації проєктів. Для того готують проєктну документацію, що у новому будівельному сезоні одразу розпочати роботи.