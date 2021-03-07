У Києві вночі проти 7 березня знайшли мертвою старшу інспекторку кіберполіції Святославу Петрову. Ймовірну підозрювану у причетності до вбивства жінки встановили правоохоронці.

Що відомо про підозрювану За даними правоохоронців, підозрювана та загибла товаришували. До теми Жінкою, тіло якої знайшли в Києві, виявилася інспекторка кіберполіції За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, також були залучені кінологи та криміналістична лабораторія. Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської,

– розповів Крищенко. Підозрювану вже затримали. Деталі вбивства поліцейської Близько 03:00 тіло жінки знайшли перехожі на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі.

На її тілі виявили ознаки насильницької смерті, а при ній було поліцейське посвідчення.

Згодом з'ясувалася, що Святослава Петрова дійсно працює у поліції.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.